شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يعسكر شهرياً لاكتشاف وجوه جديدة ..ومعسكر لمزدوجي الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علاء نبيل ، المدير الفني لاتحاد الكرة ، جلسة مع أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 20 سنة، تم خلالها الاتفاق على إقامة معسكر مفتوح لمدة أسبوع بشكل دوري شهرياً لاكتشاف واختبار لاعبات جدد لقوام المنتخب، بالتنسيق مع الأندية، على أن يشمل المعسكر اختبارات تصفية ثم تدريبات ومباراة ودية أو اثنتين خلال المعسكر.

كما تم الاتفاق على إقامة معسكر لمزدوجي الجنسية خلال الفترة المقبلة سيتم تحديد موعده لاختبار لاعبات جدد للانضمام لمنتخب مصر تحت 20 سنة.

ويعاون أميرة يوسف كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد وعاطف عطيه محلل أداء وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى و دكتور إيمان كمال طبيب ومحمد خاطر مخطط أحمال، وميريت مونيس و رنيم القاضي علاج طبيعي، وسونيا سيد إداري المنتخب.