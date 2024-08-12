شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الصفقات واللاعبين الراحلين عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يلعو داخل نادى الزمالك فوق صوت ملف الصفقات الجديدة التى يرغب النادى فى إتمامها لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الصيفية الحالية، وكذلك ملف الراحلين عن الفريق لعدم الحاجة لخدماتهم، وهو ما نرصده فى التقرير التالى، بصيغة سؤال وإجابة.

س.. من هم الأقرب للرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الحالى؟

ج.. هناك بعض اللاعبين الذين رحلوا بالفعل عن الزمالك مثل الأوغندي ترافيس موتيابا، والسنغالى إبراهميا نداى، والفلسطينى ياسر حمد، ومحمود علاء، بالإضافة إلى ترحيب الخواجة البرتغالى برحيل البنيني سامسون أكينيولا، وناصر منسى، ومهاب ياسر، ومحمد أشرف روقا، وسيد نيمار، ويوسف أوباما، ومحمد عواد، ومحمد عاطف، وسيف فاروق جعفر.

وأبلغ جوزيه جوميز أنه ترك للإدارة حرية اختيار طريقة رحيل هؤلاء اللاعبين، سواء بالبيع النهائي، أو إعارتهم لتحقيق المكاسب المادية من تلك الأسماء، خاصة أن بعض هؤلاء اللاعبين يمتازون بصغر السن والمهارة، أمثال نيمار ومحمد عاطف وسيف جعفر.

س.. من هى الأسماء التى يرغب الزمالك فى التعاقد معها؟

ج.. يستهدف مسئولو نادي الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بعدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني شدد على ضرورة تدعيم عدة مراكز، وهم كالتالى:

المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك والريان القطري السابق، وينتظر الزمالك رد اللاعب على تخفيض راتبه من اجل العمل على ضمه فى صفقة انتقال حر.

أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا والذي ابدي موافقته على الانتقال للزمالك وينتظر حسم المفاوضات مع إدارة ناديه. الكاميرونى جوناثان نجويم جناح إيسر فريق مودرن سبورت يعد من اللاعبين المطلوبين بقوة في الزمالك بناءً علي رغبة جوزيه جوميز. بالإضافة ليسري وحيد ومحمد هاني لاعبا طلائع الجيش، ومحمود ممدوح مهاجم حرس الحدود، وعبد العزيز البلعوطي حارس مرمي فريق انبي.

س.. ما موقف الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد؟

ج.. بدأ بالفعل مسئولو النادى تجهيز مبلغ 39 ألف دولار خلال الساعات المقبلة لسدادها لمساعدى البرتغالى فيريرا، حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد بشكل نهائي.

س.. هل يرحل زيزو عن الزمالك فى الميركاتو الصيفي؟

ج.. تلقى أحمد زيزو عرضًا من نادى نيوم السعودى، وتشهد الساعات المقبلة عقد جلسة بين أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مع مسئولى القلعة البيضاء؛ لتحديد مصير العرض الذى تلقاه.

وينتهى عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وتأتى الجلسة بناءً على طلب من اللاعب لمناقشة موقفه مع الإدارة، سواء بالتوصل لاتفاق لتجديد عقده أو مناقشة العرض الذى تلقاه من نادى نيوم السعودى.