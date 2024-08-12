شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات البطولة العربية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة جدول مباريات البطولة العربية للشباب تحت 18 سنة، والتي تقام على صالة استاد القاهرة في الفترة من 12 إلى 17 أغسطس الجارى.

وتقام البطولة بمشاركة 3 دول فقط هى مصر ولبنان والأردن، نظراً لضيق الوقت لاستعداد المنتخبات لمشاركتهم في بطولتي آسيا وأفريقيا للشباب، وسيتم إقامة البطولة بنظام دوري من دورين يفوز بها الفريق الحاصل على أكثر نقاط بالمباريات الدور الأول والثاني وفقاً للاتحاد الدولي لكرة السلة.

وجاء جدول المباريات في الدور الأول كالتالى..

مصر و الأردن 12 أغسطس

الأردن ولبنان 13 أغسطس

لبنان ومصر14 أغسطس

