شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية تستعد لمغادرة باريس بعد انتهاء الأولمبياد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية التي اٌقيمت بباريس، لمغادرة الأراضى الفرنسية في طريقها إلى القاهرة، بعد انتهاء منافسات الأولمبياد والتي اٌقيمت في الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن يعود مع البعثة الثنائي سارة سمير لاعبة رفع الأثقال وصاحبة الميدالية الفضية، وأحمد الجندي لاعب الخماسى الحديث وصاحب الميدالية الذهبية، وسط ترحاب كبير بالأبطال الذين حققوا الميداليات، على أن يكون هناك استقبال حافل للأبطال فور عودتهم، وخلال استقبالهم فى المطار.

ويطوف الثنائى أحمد الجندى صاحب ذهبية الخماسى الحديث، وسارة سمير بطلة فضية الأثقال فى أولمبياد باريس 2024 متحف الحضارات والقلعة مساء اليوم ، فى استقبال رسمى احتفالا بإنجاز الدورة الأولمبية.

ومن المقرر أن تصل البعثة إلى مطار القاهرة فى التاسعة والربع مساء اليوم على أن يتم التوجه إلى المركز الأولمبى من أجل اقامة مؤتمر صحفى لتوجيه أسلة للاعبين.



البعثة فى المطار



سارة سمير



كريم كحلة



لاعبة الاثقال