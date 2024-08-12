شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطر لاعبيه بانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد أول سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الجهاز الفنى للنادى الأهلى لاعبيه بانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد فى الأول من سبتمبر المقبل باستاد مختار التتش، على أن تبدأ بإجراء قياسات بدنية للاعبين ثم يضع الجهاز الفنى الجدول الزمنى والمباريات الودية التى سوف يخوضها استعداداً للمنافسات المقبلة.

وقرر النادي الأهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية، كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري بدأها بالفوز على زد إف سي بهدفين مقابل هدف ثم سيواجه انبي ومودرن سبورت.

كما قرر الاهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.

ويغيب عن الأهلى فى لقاءات الدوري الاخيرة محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا للراحة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة

يواجه الأهلى نظيره إنبى في التاسعة مساء الاربعاء المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

