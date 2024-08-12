7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، الأهلي يرفع عرضه المالي لضم محمد علي بن رمضان لـ2 مليون دولار، جلسة زيزو ومجلس الزمالك تحسم مصير العروض وملف التجديد .

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم محمد علي بن رمضان لـ2 مليون دولار

رفع مسئولو النادي الأهلي العرض المقدم لنادي فرينكفاروزي المجري من أجل ضم التونسي محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر الموسم المقبل، وقبل خوض منافسات الموسم القادم والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. جلسة زيزو ومجلس الزمالك تحسم مصير العروض وملف التجديد تشهد الساعات المقبلة عقد جلسة بين أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مع مسئولى القلعة البيضاء؛ لتحديد مصير العرض الذى تلقاه الأيام الماضية من السعودية، بالإضافة إلى تحديد مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل. مصدر مقرب من أوباما: لم يوقع عقود الانتقال لبيراميدز حتى الآن

شهدت الساعات الماضية تلقى يوسف أوباما ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، عرضاً من نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.

أمير توفيق عبر إنستجرام يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مهاجميه

أكد أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص التي اتهمته في بعض الصفقات الأخيرة .

اتحاد الكرة يعقد جلسة مع بيريرا لإخطاره بالرحيل

يعقد اتحاد الكرة جلسة مع البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، خلال الساعات المقبلة، لتوجيه الشكر له وإخطاره بعد تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى أى يوم 17 أغسطس الجارى.

الزمالك يجهز مستحقات جوميز المتأخرة قبل سفره إلى البرتغال

يعمل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ، فى الوقت الحالي، على تجهيز باقي مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول، حيث لم يتقاض المدرب راتبه منذ 3 أشهر، بجانب مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يعمل المجلس في الوقت الحالي على توفيره لتحقيق الاستقرار داخل الفريق.

المقاولون العرب لليوم السابع: رحيل 4 لاعبين عن الفريق.. والعدد مرشح للزيادة