شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود عبد الرحمن زولا أمام الزمالك بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود لاعبه عبد الرحمن زولا في مباراة الزمالك المقبلة بعد انتهاء الإيقاف.

وفقد فريق طلائع الجيش جهود عبد الرحمن زولا في لقاء بيراميدز بسبب الإيقاف بعد حصوله على الكارت الأحمر في لقاء سيراميكا الأخير بنهائى كأس الرابطة، والذى خسره الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف.



يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الأهلى بهدف دون رد ثم فاز على إنبى بهدف دون رد، ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الجونة سلبياً ثم فاز على بلدية المحلة بهدف دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل مع سموحة 2-2 ثم خسر من زد اف سى برباعية مقابل هدف ثم خسر من الاهلى برباعية دون رد ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري ثم خسر من الاهلى بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فاركو ثم فاز على الداخلية بهدف دون رد ثم خسر من بيراميدز بخمسة أهداف مقابل هدفين.