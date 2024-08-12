شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص المصري والنقابة العامة للمهن الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص المصري والنقابة العامة للمهن الرياضية في مقر النقابة العامة، وقع البروتوكول التعاون الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين.

ويهدف البروتوكول لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب، التأهيل، وتنظيم الفعاليات الرياضية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يشمل البروتوكول تقديم الدعم الفني واللوجستي، وتبادل الخبرات، وتنظيم ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات المدربين في كيفية التعامل مع اللاعبين من ذوي الإعاقة.

وأكد الدكتور باسم تهامي أهمية هذا التعاون في تحقيق أهداف الأولمبياد الخاص، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول سيعزز من جودة البرامج الرياضية المقدمة ويضمن توفير بيئة ملائمة لدعم الرياضيين من ذوي الإعاقة.

من جانبه الدكتور فتحي ندا عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن النقابة ملتزمة بدعم كافة المبادرات التي تساهم في تحسين مستوى الرياضة وفتح آفاق جديدة للممارسين الرياضيين من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن النقابة تسعى دائمًا لدعم المشاريع التي تعزز من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية.

سيبدأ تنفيذ بنود البروتوكول بشكل فوري، ويتوقع أن يسهم هذا التعاون في رفع مستوى الأنشطة الرياضية وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

جانب من توقيع البروتوكول جانب من توقيع البروتوكول

توقيع البروتوكول