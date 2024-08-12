شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من الخلود السعودى عن مصير صفقة استعارة أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى نادى الخلود السعودى عن مصير صفقة استعارة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر.

وأتم الخلود اتفاقه لضم الثنائي أليو ديانج من الأهلي وجاكسون موليكا من بشيكتاش، لكن لم يتم إعلان ضم الثنائي بشكل رسمي حتى الآن، كما لم يعلن الأهلى عبر موقعه الرسمى عن إعارة اللاعب المالى بشكل رسمى.

وأفادت تقارير صحفية سعودية بأن نادي الخلود تلقى تأكيدا رسميا من لجنة الاستقطابات يفيد بعدم وجود ميزانية من أجل الصفقات هذا الموسم.

ويسعى نادى الخلود، في الوقت الحالي، لإتمام الصفقتين عن طريق توفير الأموال من خزينة النادي الخاصة أو من الأعضاء محبي النادي لحسم الصفقات.

وتم فتح باب القيد في الدوري السعودي خلال الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 2 سبتمبر المقبل.

واتفقت إدارة نادي الخلود السعودى مع الأهلي، على استعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانج لمدة موسم، بقيمة 500 ألف دولار.

ويتواجد أليو ديانج مع فريق الخلود بمعسكر تركيا تحت قيادة باولو دوارتي بعد الاتفاق مع الأهلي ،وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع. لعب ديانج قبل الأهلى لناديين فقط هما دجوليبا دى باماكو المالى ومولودية الجزائر، ويرتبط النجم المالى بعلاقة قوية مع مشجعى الرداء الأحمر بفضل أدائه المتميز وإخلاصه الكبير للفانلة الحمراء. ولعب ديانج 212 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات وسجل سبعة أهداف وصنع 11 هدفاً، وتوج مع المارد الأحمر بـ 15 لقباً هى أربعة بطولات لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى وأربعة القاب للسوبر المحلى ولقبين للدوري وثلاثة ألقاب لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين. ففى 5 يوليو 2019 أعلن الأهلى تعاقده مع اليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو، وكان أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر. وفرض النجم المالى نفسه بقوة على تشكيل الفريق الأحمر، وبات عنصرا لا غنى عنه في الكتيبة الحمراء، بفضل المجهود الجبار الذي يبذله في المباريات، والفدائية التي يتسم بها أداؤه في المباريات وحفظه لمهام وواجبات المكان الذي يلعب به داخل الملعب ، وأدى ديانج دورًا مهمًّا في تشكيل الأهلي على المستوى الدفاعي، فهو أول حائط صد لهجمات المنافسين، كما كان يجيد اللعب كليبرو في بعض الأحيان أو الميل يمينا أو يساراً لأداء الواجب الدفاعي مع أحد الظهيرين، بخلاف قدرته الفائقة في استخلاص الكرة من أقدام المنافسين

يواجه الأهلى نظيره إنبى في التاسعة مساء الاربعاء المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وقرر النادي الأهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية، كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري بدأها بالفوز على زد إف سي بهدفين مقابل هدف ثم سيواجه انبي ومودرن سبورت

كما قرر الاهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة

ويغيب عن الأهلى فى لقاءات الدوري الاخيرة محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا للراحة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.