شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية القطرية للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمى لقناة الكأس القطرية تلقى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك عرضًا رسميًا من أحد أندية الدورى القطرى، للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم تفصح قناة الكأس عن تفاصيل العرض المقدم لـ"زيزو" أو اسم النادى القطرى الذى يستهدف التعاقد مع اللاعب فى الميركاتو الصيفي.



احمد زيزو

وينتهى عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وتأتى الجلسة بناءً على طلب من اللاعب لمناقشة موقفه مع الإدارة، سواء بالتوصل لاتفاق لتجديد عقده أو مناقشة العرض الذى تلقاه من نادى نيوم السعودى.

ودخل أحمد "زيزو" دائرة اهتمامات نادى نيوم السعودى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تقديم اللاعب مستوى جيدا مع الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى في أولمبياد باريس 2024، وقدم مسئولو نادى نيوم السعودى عرضا إلى نظرائهم في الزمالك، للتعاقد مع زيزو، وينتظروا رد الإدارة ومعرفة طلباتهم المالية من أجل الاتفاق على ضم اللاعب، خاصة أنهم لديهم رغبة كبيرة فى ضمه، ولم يتخذ مسئولو نادى الزمالك قرارهم بشأن الاستغناء عن زيزو حتى الآن، خاصة أن عقده ينتهى آخر الموسم المقبل، ومن حقه التوقيع لأى ناد بداية من يناير المقبل.

وحدد مسئولو نادي الزمالك شرطًا واحداً من أجل الموافقة علي مناقشة أي عروض احتراف يتلقاها النادي فى الفترة المقبلة بشأن زيزو، حيث قررت إدارة النادي أن شرط مناقشة أى عرض لاحتراف زيزو أن تكون قيمته المادية لا يمكن رفضها بأي حال من الأحوال، وأن العرض المقدم سيساهم فى حلّ أزمات الزمالك المالية، وحينها سيتم مناقشته، أما في أي حالة أخرى فلن تتم مناقشة العروض.