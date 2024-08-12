شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس خوض مباراة سموحة بفريق 2005 بسبب ودية الاتفاق السعودى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، بقيادة نصر أبو الحسن، خوض مباراة سموحة بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري بفريق 2005 بالقيادة الفنية لعمر جمال مدرب الفريق، وذلك لانشغال الفريق الأول بقيادة إيهاب جلال بخوض ودية الاتفاق السعودى بالمملكة بعد لقاء سموحة بـ24 ساعة فقط.

ويدرس مجلس الإسماعيلى خوض لقاء سموحة بالمستبعدين من السفر للسعودية بجانب فريق 2005 بجهازه الفنى بقياة عمر جمال.

وفى وقت سابق، كشف محسن عبد المسيح ، عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، سبب إقامة مباراة الاتفاق السعودى احتفالا بالمئوية 17 أغسطس الجاري، أي بعد مباراة الدراويش مع سموحة في الدورى بـ24 ساعة فقط.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن توقيت مباراة الإسماعيلى مع الاتفاق السعودى جاء بناءً على طلب الفريق السعودى نظرا لانطلاق الدورى السعودى بعد 4 أيام من المباراة".



وأضاف عضو مجلس الإسماعيلى، "أن الإنجليزى جيرارد مدرب الاتفاق كان يريد أن يجعل المباراة يوم 16 ولكن تعارضت مع مباراة الإسماعيلى وسموحة في الدورى، ونأمل أن يكون الإسماعيلى حسم موقفه في الدورى ونخوض مباراة سموحة بالناشئين كما حدث في الموسم الماضى أمام الاتحاد".



وقع النادي الإسماعيلي عقود ودية فريق الكرة الأول بالنادي، مع نظيره الاتفاق السعودي، المقرر لها الشهر المقبل بالسعودية، في إطار احتفال الإسماعيلى بمئويته.

وشهد توقيع العقود كل من شوقي عوض، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وحمد عبدالله المطوع، المدير التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، وحازم فتوح.

وأعرب شوقي عوض، عن سعادته بخوض هذا اللقاء قائلا: "سعداء بمشاركة أشقائنا في احتفالتنا بالمئوية ونتمنى أن نقدم مباراة تليق بجميع الأطراف".



وتابع: "نعمل داخل مجلس الإدارة على تحقيق طموحات الجماهير ونبذل قصارى جهدنا من أجل استعادة مكانة الإسماعيلي الطبيعية".



وأتم: "لدينا الكثير من المفاجآت التي نعمل عليها خلال المرحلة المقبلة لمواصلة الاحتفال بمئوية النادي، فمباراة الاتفاق لن تكون الأخيرة للاحتفال بمرور 100 عام على النادي".

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الاثنين، الاستعداد لمواجهة فريق المقاولون العرب المقررة فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بفندق النادى الليلة.

ويستعيد فريق الإسماعيلى خدمات محمد فوزى حارس الفريق أمام المقاولون العرب بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال إقامة المباراة في الإسماعيلية من أجل حصد النقاط الثلاث لضمان البقاء في الدورى الموسم المقبل بشكل رسمي.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة، سجل لاعبو الإسماعيلى 32 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.