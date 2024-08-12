شكرا لقرائتكم خبر عن والد أحمد الجندى لليوم السابع: تهنئة الرئيس تعكس اهتمام الدولة بالرياضيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف أسامة الجندى، والد البطل أحمد الجندى، لاعب الخماسى الحديث، والحاصل على ذهبية أولمبياد باريس، إن ابنه كان يستعد بقوة للأولمبياد، وكان يطور من نفسه بعد الحصول على ميدالية طوكيو مباشرة، خاصة أن حلمه كان حمل العلم الأولمبى في طابور العرض بالافتتاح.

وأضاف والد الجندى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن التعب والجهد الذى بذله أحمد كلله الله بالتتويج بالذهبية في باريس، مشيرا إلى أنه تحدث مع اللاعب قبل السفر إلى باريس لتحفيزه وأن الله يحبه لأنه حقق حلمه باختياره لرفع العلم.

واختتم أسامة الجندى أن تهنئة الرئيس السيسى لابنه أحمد عقب التتويج بالذهب تعكس اهتمام الرئيس السيسى والحكومة المصرية والمسئولين بالرياضة والرياضيين مثل اهتماماهم بكل المجالات.