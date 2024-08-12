شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب لليوم السابع: الأولوية لأبناء النادي فى اختيار المدرب والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، مستجدات ملف المدرب الجديد للفريق، بعد قبول استقالة عماد النحاس المدير الفني السابق للمقاولون، والذي استقال عقب الهزيمة من الأهلي برباعية نظيفة في الدوري.

وقال عادل، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، حتى الآن لم نستقر على اسم المدرب الجديد للمقاولون، ولكن الأولوية ستكون لأبناء النادى فى هذا المنصب الفترة المقبلة.

وأضاف عادل، المقاولون العرب سيعود، وبشكل أقوى، ولدينا ما لايقل عن 17 لاعباً بالمنتخبات الوطنية، وقطاع الناشئين بالنادي يمتلك العديد من المواهب.

يختتم فريق المقاولون العرب استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة النادي الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري.

ويواجه المقاولون العرب حالة من عدم الاستقرار الفني قبل مواجهة الإسماعيلي، خاصة بعد قبول استقالة الجهاز الفني لعماد النحاس، عقب الهزيمة أمام الأهلي في المباراة الأخيرة برباعية نظيفة، حيث لم يستقر المقاولون العرب على اسم المدرب الجديد الذي سيقود الفريق أمام الدراويش.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 17 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 55.

ويتبقى لذئاب الجبل مباراتان فقط في الدوري، أمام الإسماعيلي والجونة، فى حال الفوز بهما لن يتخطى حاجز الـ31 نقطة، وهو نفس رصيد فريق فاركو في الوقت الحالي، حيث يصب فارق الأهداف في مصلحة الفريق البرتقالي.

ويحتاج المقاولون العرب إلى تعثر فاركو بالهزيمة في آخر مباراتين، وتوقف رصيده عند النقطة 31، بالإضافة إلى فوز المقاولون بآخر مباراتين بشرط أن يقلص فارق الأهداف مع فاركو الذي يصب فى صالح فاركو، فى ظل التساوي فى المواجهات المباشرة بين الفريقين بعدما انتهت مباراتيهما بالتعادل الإيجابي 1-1.