شكرا لقرائتكم خبر عن اياد وليد يتوج ببطولة الجمهورية للكونغ فو تحت 14 سنة والان مع تفاصيل الخبر

توج اياد وليد سيد ببطولة الجمهورية للوشو كونغ فو لمنطقة القاهرة الكبرى ، تحت 14 سنة، وذلك فى المنافسات التي أقيمت بصالة 4 بإستاد القاهرة الدولى، وحصل اياد وليد على المركز الأول و الميدالية الذهبية في منافسات وزن 51 كجم، للفئة العمرية تحت 14 سنة، ويتولى تدريب اللاعب الجهاز الفني بمركز شباب ناهيا بقيادة عاطف مرجان.

يذكر أن منتخب الكونغ فو نجح في الحصول على 27 ميدالية ذهبية وكأس البطولة الأفريقية السادسة للشباب للكونغ فو التي أقيمت في مدينة داكار بالسنغال الشهر الماضى.

وحصد الفراعنة خلال المنافسات 17 ميدالية ذهبية في منافسات الأساليب و10 ميداليات في الساندا والمركز الأول على صعيد الدول المشاركة وكأس البطولة الأفريقية.