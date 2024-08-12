أولمبياد باريس أظهر الوجه الحقيقي لفرنسا بحسب ماكرون

الرياص - اسماء السيد - باريس : قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إنّ دورة الالعاب الأولمبية في باريس أظهرت للعالم "الوجه الحقيقي لفرنسا" مشيدا بنجاح الدورة.

وصرّح ماكرون خلال حفل استقبال في قصر الإليزيه "لا نريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها".

ورأى الكثيرون في فرنسا أنّ نجاح الالعاب الاولمبية فاق التوقعات، حيث رفعت الألعاب من المزاج العام الذي شهد انحدارًا خلال الفترة الاخيرة في البلاد بسبب الازمة السياسية الداخلية.

وشكر ماكرون كل من ساهم في نجاح الألعاب الأولمبية، قائلا إن أفراد أجهزة إنفاذ القانون حافظوا على سلامة الرياضيين والمتفرجين.

وبعد 16 يوماً من المنافسات، اختتم الأحد أولمبياد باريس الذي وصفه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بـ"المذهل" سُلِّم في نهايته المشعل الى لوس أنجليس الأميركية، مستضيفة الألعاب عام 2028.

على المستوى الرياضي، تصدّرت الولايات المتحدة جدول الميداليات النهائي، رغم تساويها مع الصين بأربعين ذهبية. وأنهى الأميركيون الألعاب برصيد 126 ميدالية بينها 44 فضية مقابل 91 للصين بينها 27 فضية.