زيزو يتلقى عرضا جديدا للرحيل عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير قطرية، بأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، تلقى عرضاً للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لقناة "الكأس" القطرية على منصة "إكس" أن "أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك المصري يتلقى عرضاً رسمياً من أحد أندية دورينا".

وفي وقت سابق، قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن زيزو لاعب الفريق تلقى عرضًا من نادي نيوم السعودي، الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي.

ووفقا لوسائل إعلام، فإن عرض نادي نيوم السعودي لم يتم حسمه من جانب نادي الزمالك، في ظل صعوبة الأمور حاليا وسط ضغوط رحيل اللاعب رغم احتياج الفريق لجهوده.

جدير بالذكر، أن زيزو شارك مؤخرا مع نادي المنتخب الأولمبي، في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس، وحصل الفراعنة الصغار على المركز الرابع.

يشار إلى أن الزمالك سيخوض مواجهة أمام طلائع الجيش، في منافسات كأس مصر لدور الـ16، يوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري.