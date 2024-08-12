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مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات فينيسيوس مع الدوري السعودي

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فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

فينيسيوس جونيور -

فجّرت شبكة “ESPN” الاسبانية، اليوم الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مفاوضات من الدوري السعودي مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وقالت الشبكة الاسبانية أن هناك مفاوضات من دوري روشن السعودي لضم الجناح الأيسر فينيسيوس جونيور في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأضافت الشبكة، أن ريال مدريد لن يوافق على بيع اللاعب أو رحيله عن النادي، والحل الوحيد في انتقاله إلى دوري روشن هو قيمة الشرط الجزائي والبالغ مليار دولار.

وتابعت شبكة “ESPN”، أن الدوري السعودي قدم عرضًا شفيهيًا للاعب ريال مدريد مقابل 350 مليون يورو، واللاعب لم يرفض.

الجدير بالذكر أن الدولي البرازيلي جونيور يبلغ من العمر 24 عامًا ويمتلك 181 مساهمة تهديفية في مشواره مع الأندية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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