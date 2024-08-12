مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات فينيسيوس مع الدوري السعودي

فجّرت شبكة “ESPN” الاسبانية، اليوم الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مفاوضات من الدوري السعودي مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وقالت الشبكة الاسبانية أن هناك مفاوضات من دوري روشن السعودي لضم الجناح الأيسر فينيسيوس جونيور في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأضافت الشبكة، أن ريال مدريد لن يوافق على بيع اللاعب أو رحيله عن النادي، والحل الوحيد في انتقاله إلى دوري روشن هو قيمة الشرط الجزائي والبالغ مليار دولار.

وتابعت شبكة “ESPN”، أن الدوري السعودي قدم عرضًا شفيهيًا للاعب ريال مدريد مقابل 350 مليون يورو، واللاعب لم يرفض.

الجدير بالذكر أن الدولي البرازيلي جونيور يبلغ من العمر 24 عامًا ويمتلك 181 مساهمة تهديفية في مشواره مع الأندية.