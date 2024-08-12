سبب استبعاد نجم النصر من كأس السوبر السعودي

كشف حارس مرمى نادي النصر، نواف العقيدي، سبب غيابه عن بعثة الفريق التي تستعد لخوض منافسات كأس السوبر السعودي، بعد قرار استبعاده من جانب المدرب لويس كاسترو.

ونشر العقيدي صورة له عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، تؤكد معاناته من إصابة قوية على مستوي القدم، أبعدته عن التواجد ضمن قائمة النصر في كأس السوبر”.

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وشهدت الأيام القليلة الماضية، جاهزية بينتو ماثيوس، الحارس البرازيلي، لبطولة كأس السوبر السعودي، بعد التعافي بشكل كامل، من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

ومن المقرر أن يخوض النصر، أول مباريات الفريق الرسمية، أمام نادي التعاون، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر، والتي من المقرر أن تقام في مدينة أبها مساء يوم الأربعاء المقبل.