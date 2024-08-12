تعرف على النادي القطري صاحب عرض ضم زيزو

كشفت تقارير صحفية عن هوية النادي القطري، المهتم بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت قناة الكأس القطرية على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك المصري يتلقى عرضاً رسمياً من أحد أندية دورينا”.

وأوضحت تقارير مختلفة، أن النادي القطري المقصود هو العربي، والذي لديه اهتمام بضم نجم الزمالك.

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وقد أكّد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن زيزو تلقى عرضًا من نادي نيوم السعودي، الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي.

من المقرر أن يواجه الزمالك طلائع الجيش في منافسات كأس مصر لدور الـ16، يوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري.

كشف الإعلامي محمد الليثي عن عقد مسئولي نادي الزمالك لجلسة طارئة مع أحمد سيد زيزو خلال الساعات المقبلة؛ وذلك لحسم مصير اللاعب من عروض السعودية.

وأضاف محمد الليثي في تصريحات إذاعية: “مسئولو نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب سيعقدوا جلسة مع أحمد سيد زيزو لحسم موقفه النهائي سواء بالرحيل عن النادي أو تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة القادمة.

واختتم: “في حالة عدم بيع زيزو، فإن مسئولي الزمالك سيعرضوا عليه التجديد لثلاثة مواسم قادمة، مع خروجه موسم على سبيل الإعارة؛ وذلك من أجل ترضية اللاعب ماليًا.