مفاجأة جديدة في مفاوضات الاهلي لضم محمد بن رمضان

اقترب النادي الاهلي من حسم صفقة التعاقد مع محمد بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقارير أن الاهلي سوف يتعاقد مع محمد بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأشارت إلى أن الاتفاق على ضم اللاعب بنظام البيع النهائي جاء بموافقة الناديين بعد تقارب وجهات النظر، واقترح النادي المجري على الاهلي وضع بند نسبة الاستفادة من البيع المستقبلي لتسهيل عملية التفاوض.

وطلب النادي المجري الحصول على نسبة 20% من بيع اللاعب مستقبلًا، بينما يتمسك الاهلي بنسبة 15% فقط حتى الآن.

ويتم التفاوض بين الناديين في الوقت الحالي على هذا البند الخاص بالبيع المستقبلي بجانب بعض الأمور المالية الأخيرة بعد تأكيد رغبة اللاعب في الانتقال إلى القلعة الحمراء.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره إنبي في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد إنبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.