الموقف يزداد صعوبة.. عرض جديد يهدد استمرار زيزو مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجود عرضا رسميا من نادي قطري، للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى زيزو عرضا خلال الساعات الماضية، من نادي نيوم الذي يلعب في القسم الثاني للدوري السعودي، ولم يتم حسمه من جانب نادي الزمالك، في ظل صعوبة الأمور حاليا وسط ضغوط رحيل اللاعب رغم احتياج الفريق لجهوده.

وكتب الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": "خاص للكاس.. أحمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك المصري يتلقى عرضا رسميا من أحد أندية دورينا".

جدير بالذكر، أن أحمد سيد زيزو شارك مؤخرا مع نادي المنتخب الأولمبي، في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس، وحصل الفراعنة الصغار على المركز الرابع.

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