"يزامل أسطورة عربية".. الخليج 365 يكشف اسم النادي القطري صاحب عرض زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يكشف موقع الخليج 365، اسم النادي القطري الذي أرسل عرضا رسميا لضم أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": ""خاص للكأس.. أحمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك المصري يتلقى عرضا رسميا من أحد أندية دورينا".

وأكد مصدر في تصريحات خاصة، أن النادي الذي قدم عرضا رسميا لضم "زيزو"، هو نادي العربي القطري ليزامل بين صفوفه الأسطورة العربية عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي السعودي السابق ومنتخب سوريا.

جدير بالذكر، أن أحمد سيد زيزو تلقى عرضا خلال الفترة الماضية من نادي نيوم السعودي، للتعاقد معه ولم يتم حسم الأمور حتى الآن.

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