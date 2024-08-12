"الظهور الأول لمبابي".. قائمة الريال لمواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد القائمة الأساسية للملكي استعداداً لمواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي.

ويستعد المرينجي لمواجهة نظيره الإيطالي يوم الأربعاء المقبل على ملعب وارسو، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وشهدت قائمة الريال لمباراة أتالانتا ظهور النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد انضمامه حديثاً للملكي من صفوف باريس سان جيرمان، كما تواجد البرازيلي أندريك أحدث صفقات المرينجي، وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، خيسوس فاييخو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكام ودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك، إبراهيم دياز.