رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي أتلتيكو مدريد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز قادما من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم ألفاريز إلى مانشستر سيتي في موسم 2021/22 قادما من ريفر بليت الأرجنتيني، في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون يورو.

وخاض المهاجم الأرجنتيني 103 مباراة بمواقع "6007 دقيقة"، ساهم خلالهم في 54 هدفا (سجل 36 هدفا، وقدم 18 تمريرة حاسمة).

وفاز ألفاريز مع السيتي بالدوري الإنجليزي مرتين، بجانب كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.