شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى يحدد وجهة زيزو بعد عرض العربى القطرى ونيوم السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، فى الفترة الحالية، عرضين الأول من نيوم السعودى الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية، والعرض الثانى من العربى القطرى للانتقال لصفوف أحدهما فى الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يحسم الزمالك وجهة زيزو المقبلة، كما أن اللاعب لم يستقر على تحديد وجهته، لاسيما أن المقابل المادى سيكون المؤشر الذى سيحدد بناءً عليه اللاعب وجهته، وكذلك موافقة الزمالك على بيع اللاعب متوقفة على قيمة العرض.

ويتولى حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، ملف المفاوضات مع مسئولى نادى نيوم السعودى، والعربى القطرى الذان يرغبان فى الحصول على خدمات اللاعب.

ويقود حسين لبيب بشكل شخصى المفاوضات مع الأندية التى ترغب فى شراء زيزو، بعدما فوضه مجلس الإدارة بتولى هذا الملف بالكامل، من حيث التفاوض مع جميع الأطراف.

وعرض نادى نيوم السعودى على زيزو الحصول على راتب سنوى بقيمة 3 مليون دولار، فضلاً عن القيمة المادية التى سيتم سدادها لنادى الزمالك والتى جارى التفاوض حولها.

وينتهى عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وتأتى الجلسة بناءً على طلب من اللاعب لمناقشة موقفه مع الإدارة، سواء بالتوصل لاتفاق لتجديد عقده أو مناقشة العرض الذى تلقاه من نادى نيوم السعودى.