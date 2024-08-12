شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطير إلى السعودية الأربعاء لمواجهة الاتفاق وديا احتفالا بالمئوية والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الإسماعيلى على سفر بعثة الفريق إلى السعودية فجر الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من إجراءات السفر، استعدادا لمواجهة الاتفاق وديا على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام 17 أغسطس الجاري ضمن احتفال بمئوية الإسماعيلى.

وتعود بعثة الإسماعيلى من السعودية يوم 18 أغسطس الجارى إلى القاهرة، بعد خوض المباراة الذى سيحصل خلالها الإسماعيلى على 40% من عائد المباراة.



ويدرس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، بقيادة نصر أبو الحسن، خوض مباراة سموحة بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري بفريق 2005 بالقيادة الفنية لعمر جمال مدرب الفريق، بالإضافة إلى المستبعدين من السفر للسعودية.



ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الاثنين، الاستعداد لمواجهة فريق المقاولون العرب المقررة فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.



ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بفندق النادى الليلة.



ويسعى إيهاب جلال لاستغلال إقامة المباراة في الإسماعيلية من أجل حصد النقاط الثلاث لضمان البقاء في الدورى الموسم المقبل بشكل رسمي.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة، سجل لاعبو الإسماعيلى 32 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.