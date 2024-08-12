شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الجندي تكشف تفاصيل مكالمة السيدة انتصار السيسي بعد ذهبية الأولمبياد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتورة منى، والدة البطل الأولمبي أحمد الجندي المتوج بالميدالية الذهبية لأولمبياد باريس 2024، تفاصيل المكالمة التى جمعتها مع السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وقالت "المكالمة شرفتني للغاية، وهي كانت حريصة على أن تدعو لأحمد دعوات كثيرة، وشعرت أنها أختي، وهنأتني على الميدالية، وأن أحمد رفع اسم البلد وشرف مصر".



وأضافت والدة أحمد الجندي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "السيدة انتصار السيسي أثنت عليّ لدوري في مساعدة أحمد ليصبح بطلا أولمبيا، وأنه نجح فى تشريف مصر وحصد ميدالية أولمبية".



وتابع، "بعد فوز أحمد أكدت أن شعورها كان شيئا فوق الخيال، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها في شهر يونيو الماضي، وكان هناك شكوك حول موقفه من المشاركة والأفضل من ذلك أنه تمكن من المشاركة وحقق الميدالية الذهبية وهو شيئا رائعا".