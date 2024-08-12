شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة البحث عن "طبيب نفسى" لفريق الكرة بعد رحيل أبو الوفا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادى الأهلى رحلة البحث عن طبيب نفسى يتواجد فى الجهاز الفنى لفريق الكرة استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

ورحل الدكتور أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي منذ أيام لتنتهي علاقته بالقلعة الحمراء بعد فترة قاربت على الـ 17 شهراً.

وكان الأهلي قد ضم أبو الوفا للجهاز الفني في مارس 2023 بناءً على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قبل أن يُنهي الأهلي عقد أبو الوفا بالتراضي.

ويواجه الأهلى نظيره إنبى في التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وقرر النادي الأهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية، كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري بدأها بالفوز على زد إف سي بهدفين مقابل هدف ثم سيواجه انبي ومودرن سبورت

كما قرر الاهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة

ويغيب عن الأهلى فى لقاءات الدوري الاخيرة محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا للراحة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

