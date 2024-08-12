شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ أوباما والونش وتقسيم لاعبى الزمالك لـ3 مجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض يوسف أوباما ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية متنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وخاضت الثلاث مجموعات تدريبات فنية قوية تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة وتصحيح الأخطاء.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة في منتصف الملعب لتطبيق الأفكار والجمل التي تم التدريب عليها في الفقرة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.