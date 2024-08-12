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الهلال يعلن مغادرة نجمه معسكر الفريق قبل مواجهة الاهلي في السوبر السعودي

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تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي 2023-2024

تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي 2023-2024

أعلن نادي الهلال، منذ قليل، عن وفاة والدة لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد البريك، غادر على إثرها معسكر الفريق.

وغادر محمد البريك، نجم الهلال، معسكر أبها، قبل 24 ساعة من مواجهة الاهلي في نصف نهائي السوبر السعودي.

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وأفاد النادي، في بيان له، أن مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة، فهد بن سعد بن نافل، قدم أحر التعازي وأصدق المواساة إلى محمد البريك في وفاة والدته .

وأضاف أن اللاعب غادر على إثر ذلك معسكر الفريق متوجها إلى الرياض، سائلاً المولى القدير أن يغفر للفقيدة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها ويربط على قلوبهم ويرزقهم الصبر والسلوان.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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