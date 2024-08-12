الهلال يعلن مغادرة نجمه معسكر الفريق قبل مواجهة الاهلي في السوبر السعودي

أعلن نادي الهلال، منذ قليل، عن وفاة والدة لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد البريك، غادر على إثرها معسكر الفريق.

وغادر محمد البريك، نجم الهلال، معسكر أبها، قبل 24 ساعة من مواجهة الاهلي في نصف نهائي السوبر السعودي.

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وأفاد النادي، في بيان له، أن مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة، فهد بن سعد بن نافل، قدم أحر التعازي وأصدق المواساة إلى محمد البريك في وفاة والدته .

وأضاف أن اللاعب غادر على إثر ذلك معسكر الفريق متوجها إلى الرياض، سائلاً المولى القدير أن يغفر للفقيدة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها ويربط على قلوبهم ويرزقهم الصبر والسلوان.