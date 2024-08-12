تفاصيل اتفاق الاهلي ونيس لضم محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي محمد الليثي أن مسؤولي النادي الاهلي قد انهوا الاتفاق مع نيس الفرنسي من أجل احتراف محمد عبدالمنعم، لاعب الاهلي.

وقال الليثي خلال برنامجه على إذاعة أون سبورت إف إم: «نيس رفع عرضه المالي أكثر من مرة لإقناع الاهلي ببيع عبدالمنعم بـ2.5 مليون دولار ثم رفعه إلى 3.5 مليون دولار قبل أن يرتفع العرض في المرة الثالثة والأخيرة إلى 4.5 مليون دولار مع أحقية الاهلي في الحصول على مليون دولار حال مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات وتسجيل أو صناعة عدد متفق عليه من الأهداف بجانب 20% من إعادة البيع».

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وتابع:” الاهلي بدأ في الموافقة على عرض نيس لأكثر من سبب يأتي في مقدمتها رغبة اللاعب في الاحتراف خاصة بعدما تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي يوم الجمعة الماضي، وطلب منه الموافقة على الرحيل لتحقيق حلم عمره بالاحتراف الخارجي”.

وواصل:” محمد عبدالمنعم أكد للخطيب أنه رفض أكثر من عرض طوال الفترة الماضية من أندية أوربية وخليجية احترامًا لرغبة النادي وحاجة الفريق لجهوده لكنه يأمل في الاحتراف الخارجي حالياً من أجل تحقيق حلمه”.