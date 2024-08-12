الاهلي يستهدف التعاقد مع نجم الدوري الفرنسي

أبدى النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب رغبته في التعاقد مع نجم الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير أن أحد مسئولي شركة الكرة بالنادي الاهلي قد استفسرت عن إمكانية التعاقد مع أشرف داري لاعب بريست الفرنسي.

واستفسر النادي الاهلي عن موقف اللاعب وإمكانية الحصول على خدماته بالإضافة إلى طلباته الشخصية وطلبات ناديه، وهو ما قوبل بالترحاب.

ولم يتواصل النادي الاهلي من جديد مع اللاعب وناديه الفرنسي منذ الاتصال الأول، حيث أن أشرف داري قد يكون ضمن خيارات القلعة الحمراء المؤجلة حتى حسم رحيل محمد عبد المنعم مدافع الأحمر.

ويستعد النادي الاهلي في الوقت الحالي لملاقاة نظيره إنبي في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.

وكان النادي الاهلي قد نجح في حسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بشكل رسمي، حيث يتواجد على صدارة جدول الترتيب في الوقت الحالي برصيد 84 نقطة.