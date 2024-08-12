زيزو يحسم مستقبله مع الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء اتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية.

وتابعت التقارير أن زيزو يرغب في الرحيل عن الزمالك وخوض تجربة الاحتراف خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لكنه لن يرحل عن الزمالك مجانًا.

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وواصل التقرير أن عقد زيزو ينتهى مع القلعة الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع مجانًا لأى نادى في يناير لكن يريد أن يستفيد نادى الزمالك من احترافه وذلك بسبب حبه وتقديره للفارس الأبيض وجماهيره.

يذكر أن أحمد سيد زيزو قد حصل على راحة من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء حتى نهاية الموسم، حيث يعانى من إصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الاولمبى في أولمبياد باريس.