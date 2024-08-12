رسميا.. ميلان يضم نجم توتنهام

أعلن نادي اي سي ميلان الإيطالي، منذ قليل، تعاقده رسميًا، مع البرازيلي إيمرسون رويال، ظهير أيمن توتنهام، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأصدر نادي ميلان، بيانًا رسميًا، جاء فيه: “يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن ضم إيمرسون رويال قادمًا من صفوف نادي توتنهام هوتسبير”.

وأضاف: “وقّع المدافع البرازيلي عقدًا مع الروسونيري حتى 30 يونيو 2028، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

وتابع: “سيرتدي إيمرسون القميص رقم 22 مع الفريق”.

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وُلِد إيمرسون رويال في ساو باولو (البرازيل) في 14 يناير 1999، وبدأ مسيرته الكروية كلاعب كرة قدم ناشئ في نادي بونتي بريتا، الذي ظهر معه لأول مرة مع الفريق الأول في فبراير 2017.

وشارك في 25 مباراة وسجل هدفًا واحدًا لصالح الفريق الذي يقع مقره في كامبيناس. وفي عام 2018، انضم إلى أتليتيكو مينيرو (23 مباراة وهدف واحد) قبل التوقيع مع ريال بيتيس في يناير 2019.

وأنهى فترة وجوده في جنوب إسبانيا بخمسة أهداف في 79 مباراة.

وبعد فترة وجيزة قضاها في برشلونة، كانت آخر فترة له في توتنهام، حيث شارك في 101 مباراة وسجل أربعة أهداف منذ وصوله في عام 2021.