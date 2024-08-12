تعليق مدرب الهلال قبل مواجهة الاهلي في كأس السوبر السعودي

علق البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على مواجهة الاهلي في إطار منافسات كأس السوبر السعودي.

ويلتقي الهلال نظيره الاهلي في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي غدًا الثلاثاء على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الاهلي في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت أبوظبي.

وأوضح جيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “في بداية الموسم الماضي حققنا اللقب ونسعى إلى حصد اللقب الحالي من أجل كسب الثقة، ومواصلة الانتصارات خلال الموسم الحالي”.

وشدد على أن الغيابات لن تؤثر على فريق الهلال أمام الاهلي، موضحًا: “توجد لدينا غيابات خاليدو كوليبالي وعلي البليهي ومالكوم، ولدينا 20 لاعبًا متاحًا، وفي تدريب اليوم سنلعب 10 ضد 10، وهذا العدد مناسب جدًا، وأملك الثقة في لاعبيّ”.

وأضاف: “بالنسبة للبدلاء في الخط الدفاعي، حسان تمبكتي لاعب أساسي، ويملك ثقة كبيرة، واللاعبون مستعدون جميعًا، لا فائدة من الحديث عن لاعب غائب، يجب أن نتحدث عن الذي سيحضر ونعطيه كامل الثقة”.