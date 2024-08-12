شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 11 لقاء وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوزيف جوناثان

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي

هجوم: ارنولد ايبا، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، طارق طه، محمد محمود، علي زعزع ، محمود شعبان ، خالد رضا ، هشام عادل، أحمد كباكا، علي ياسر

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي فريق مودرن سبورت نظيره فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الاسبوع الـ33 من دوري نايل.