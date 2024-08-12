شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهاجم مودرن سبورت بـ ميسي وفان ديرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ساري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه لمواجهة اليوم أمام نظيره فريق مودرن سبورت بالجولة 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والمقرر إقامتها في تمام التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانه، ابوسليمة، كريم الديب

خط الوسط: الغندور، فرانك الآن، مورو ساليفو، عمر الوحش

خط الهجوم: فان ديرك، ميسي

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو خليل. شريف رضا. عمرو صالح. عبدالغني. هاني الطامي. مصطفى ابراهيم. بلال السيد. ناصر ناصر. مازن اشرف. عموري.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز ال10 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، حيث لعب زعيم الثغر 32 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 13 مباراة، بينما تلقى الفريق الخسارة في 10 مباريات.