شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام سموحة.. ريان وإيبوكا على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ33 من دوري nile.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم - إبراهيم محمد - احمد القرموطي - صامويل أمادي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - رجب نبيل - محمد سامي - حسين حسني - يوسف بعرور - فيڤور اكيم- نور علاء - چون ايبوكا - احمد ياسر ريان.

ويفقد فريق سيراميكا خدمات ظهيره الأيمن أحمد هانى أمام فريق سموحة، لعدم الجاهزية بعد الإصابة التى تعرض لها أمام المقاولون العرب، وغاب اللاعب على أثرها أمام طلائع الجيش فى نهائى كأس الرابطة، ويواصل الغياب أمام سموحة، وسيكون اللاعب جاهزا لمواجهة زد فى آخر أسابيع الدورى.