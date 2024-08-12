شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطاولة: جارٍ التواصل مع قطر لتسوية المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن هناك علاقة طيبة تجمع الاتحاد المصرى ومختلف الاتحادات العربية الشقيقة، حيث يقيم المنتخب البحرينى والسعودي والكويتى معسكرات إعداد فى الفترة الحالية بمصر.

وأضاف زيدان فى تصريحات خاصة أن الاتحاد المصرى له مديونيات لدى بعض الاتحادات العربية الأخرى، والعكس أيضًا، وبالفعل جارٍ التواصل مع الاتحاد القطرى لتسوية المستحقات المتأخرة وهو ما سيتم خلال الساعات المقبلة فى ظل العلاقات القوية التى تجمع الاتحادين

وشهدت الساعات الماضية تهديد الاتحاد الدولي لتنس الطاولة نظيره المصري باتخاذ تدابير عقابية ضده بسبب مديونية متأخرة عليه لصالح الاتحاد القطري تبلغ 24.160 الف دولار.. ما يقرب من مليون و200 الف جنيه مصري) نظير مشاركات سابقة في بطولات بالدوحة، وقد تصل العقوبات إلى حد منع اللاعبين والمنتخبات المصرية من المشاركة في أي بطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.