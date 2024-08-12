شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض العربى القطرى لضم زيزو من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، في قلب عاصفة من العروض، فبعد أن كان نادي نيوم السعودي الأقرب لضم اللاعب، ظهر منافس جديد بقوة على الساحة، وهو نادي العربي القطري.

وعلم ”الخليج 365” أن العربي القطري قدم عرضًا مغريًا لزيزو نجم نادي الزمالك قيمته 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

ويتضمن العرض القطري تحديد راتبا سنويا يحصل عليه زيزو بقيمة 3 ملايين دولار، حيث يدخل نادي العربي القطري في منافسة شرسة مع نادي نيوم السعودي الذى قدم عرضا بقيمة 8 ملايين للزمالك و2.5 مليون دولار سنويا للاعب، للفوز بخدمات زيزو.

ويتوقع أن يشهد الساعات والأيام القادمة تطورات جديدة في هذه الصفقة المثيرة، حيث يسعى كل من الناديين القطري والسعودي إلى حسم الصفقة لصالحه.

ولم يحسم الزمالك وجهة زيزو المقبلة، كما أن اللاعب لم يستقر على تحديد وجهته، لاسيما أن المقابل المادى سيكون المؤشر الذى سيحدد بناءً عليه اللاعب وجهته، وكذلك موافقة الزمالك على بيع اللاعب متوقفة على قيمة العرض.

وينتهى عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وتأتى الجلسة بناءً على طلب من اللاعب لمناقشة موقفه مع الإدارة، سواء بالتوصل لاتفاق لتجديد عقده أو مناقشة العرض الذى تلقاه من نادى نيوم السعودى.