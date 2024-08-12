شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ضد بيراميدز.. 7 أهداف فى ليلة كروية دسمة بالدورى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ليلة كروية دسمة، حقق فريق بيراميدز الفوز على طلائع الجيش بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، باستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة الأخيرة من عمر دورى نايل.

تقدم فيستون ماييلى بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة السادسة وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى بعده بدقيقتين ، وفى الدقيقة 39 أحرز كريم طارق هدف تقليص الفارق لطلائع الجيش، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع يضيف محمد رضا الهدف الثالث للفريق السماوى .

وفى الشوط الثانى أضاف أحمد متعب الهدف الثانى لطلائع الجيش في الدقيقة 58، وتأتى الدقيقة 65 ليسجل محمود زلاكه الهدف الرابع لبيراميدز، ويختتم ماييلى مهرجان الأهداف لبيراميدز مسجلا الهدف الثالث له "هاتريك" والخامس لفريقه.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 76 نقطة في وصافة جدول الدورى، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 39 نقطة في المركز الحادى عشر.