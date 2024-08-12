شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير الأعلى تصنيفًا في أفريقيا.. وثلاثة لاعبين من الأهلي بالقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي قائمة أعلى اللاعبين تصنيفًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة والتي توج المارد الأحمر بلقبها.

وكشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن موقع "سوفاسكور" المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن سيطرة لاعبي الأهلي على قائمة أفضل اللاعبين في دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وأظهرت القائمة تفوقًا واضحًا للاعبي الخط الخلفي على حساب اللاعبين الهجوميين، مما يعكس أهمية الجانب الدفاعي في تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة القارية.

وتصدر القائمة عدد من المدافعين، أبرزهم مصطفى شوبير: حارس مرمى الأهلي، وفي الترتيب الثالث على معلول، والرابع محمد عبد المنعم فيما حل رامي ربيعة تاسعا.

ويشير هذا التصنيف إلى الأداء المميز الذي قدمه لاعبو خلال المباريات، كما لفتت القائمة الانتباه إلى وجود حارس مرمى مصري في المركز الأول، وهو مصطفى شوبير، مما يؤكد تألقه وحفاظه على نظافة شباك فريقه.

ويُرجح أن يكون أغلب اللاعبين المصريين الموجودين في القائمة ينتمون إلى النادي الأهلي، نظرًا لهيمنة الفريق الأحمر على الساحة الكروية المصرية والأفريقية في السنوات الأخيرة.

هذه القائمة تقدم لنا صورة واضحة عن أداء اللاعبين في دوري أبطال أفريقيا، وتسلط الضوء على أهمية العمل الجماعي والتنظيم الدفاعي في تحقيق النجاح في هذه البطولة القارية.