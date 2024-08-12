شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يكشف عن اسم المدير الفنى الجديد للاتحاد عقب نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة وتحديدًا عقب نهاية الموسم الجارى بشكل رسمي احترامًا لأحمد سارى المدير الفني المتواجد حاليًا على رأس القيادة الفنية لزعيم الثغر.

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة الاتحاد السكندرى أن هناك أكثر من اسم يراقبه المجلس من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأنه لتحديد بداية فترة الإعداد للموسم الجديد والصفقات التي سيتم التعاقد معها واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وكشف المصدر عن أن هناك اسمين تصدرا المشهد وهما مؤمن سليمان المدير الفني السابق للشرطة العراقى الذى حقق معهم بطولة الدورى والكأس هناك، وخالد جلال المدير الفني السابق لفاركو، وسيتم تحديد الإسم بعد التصويت داخل مجلس الإدارة.

وبدأ الاتحاد السكندرى الموسم الحالى بقوة مع طارق العشرى إلا أن النتائج لم تستمر فى النجاح خلال الدور الثانى الأمر الذى فضل المدير الفنى من الاعتذار والتعاقد مع أحمد سارى لاستكمال الموسم.