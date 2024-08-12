شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد يقود هجوم سموحة أمام سيراميكا.. حسام حسن احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه أمام سيراميكا فى المباراة التى ستنطلق فى التاسعة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من الدورى.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: عبد الرحمن عامر، جاستين، أحمد خالد، بركات حجاج

الوسط: أبو بكر ليادى، عمرو قلاوة، كناريا، الحبيب أحمد، أحمد على

الهجوم: فادى فريد

وعلى مقاعد البدلاء: حسين تيمور، محمد سعيد مكرونة، إسلام جابر، حسام حسن، ميدو، مصطفى البدري، عبدالله بستنجي، أحمد إيهاب، محمود جمعة

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم - إبراهيم محمد - احمد القرموطي - صامويل أمادي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - رجب نبيل - محمد سامي - حسين حسني - يوسف بعرور - فيڤور اكيم- نور علاء - چون ايبوكا - احمد ياسر ريان.