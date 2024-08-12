Couples الدوري المصري .. من تقبيل دبلته إلى زوجة ثانية ومابيصرفش علينا.. قصة حب عبد ربه وميرنا غيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تحول احتفال حسني عبدالربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق بتقبيل دبلته إلى نهاية منسية خاصة بعد انفصاله عن زوجته الأولى، وهو الأمر الذي أثار تساؤل المتابعين والمشاهدين بسبب اعتياده على هذه الطريقة بعد تسجيل أي هدف لسنوات عديدة.

واعتبرت الجماهير هذا الاحتفال الشهير إشارة إلى حبه لزوجته والتفاؤل بها كونها "وش السعد عليه"، وأنجب عبد ربه منها ثلاثة أبناء نور، ليثاء ويامن.

وبعد انفصاله عن زوجته بعام ونصف وتحديداً في 2019، فؤجي الجميع بإعلان نجم الإسماعيلي زواجه للمرة الثانية من ميرنا غيط ابنة علي غيط نجم الإسماعيلي السابق في حفل شهد حضور أقاربهم وأصدقائهم فقط.

ولاحظ الجميع حب القيصر الشديد لزوجته الثانية ميرنا والذي ظهر في العديد من الصور التي جمعتهما، وأنجب منها ابنة وحيدة تدعى "فريدة".

ما جعل زواج حسني عبدالربه وزوجته الثانية حديث الجماهير، بعد توجيه نور ابنته اتهامات إلي والدها بتدمير حياتهم، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي وقالت خلاله:"مش قادرة اسكت حرام اللي بيحصل فينا ده مهما أتكلم عنه بابا مؤذي.. كان بيقول عليا إني تخينة قدام صحابه".

وأضافت:" قعد سنة كاملة ما بيصرفش علينا رغم أنه كان بيدينا 20 ألف بس وده مبلغ قليل.. وبيضحك علينا ويقولنا أنا في القاهرة وهو في جزر المالديف".

واختتمت حديثها:"قولتله حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بابا.. وبعدين مين ميرنا اللي اتجوزتها مش دي العيلة الصغيرة اللي كانت بتيجي النادي، دلوقتي كبرت وهتاخد فلوسك كلها".

وأثار هذا الفيديو جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لصغر سن نور وقتها، بجانب طريقة حديثها عن والدها الذي عبر دائما عن حبه الشديد لها بجانب بناء مسجد يحمل اسمها "نورالله"بمسقط رأسه في أبو صوير، إحدى قرى محافظة الإسماعيلية.