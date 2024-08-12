موعد مباراة الهلال وأهلي جدة في نصف نهائي السوبر السعودي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

يستعد نادي الهلال السعودي لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه نظيره أهلي جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام المباراة غدا الثلاثاء، على استاد سلطان بن عبد العزيز في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت مصر.

والفائز من لقاء الهلال وأهلي جدة، يلاقي المنتصر من مواجهة النصر والتعاون، في المباراة النهائية.

أكثر الفرق تتويجا بكأس السوبر السعودي

يعد نادي الهلال السعودي أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي، حيث حصده 4 مرات في عام 2015، 2018 ،2021، 2023، بينما حصد الأهلي اللقب مرة واحدة في عام 2016.