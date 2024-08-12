بطل عالم.. من هو شقيق أحمد الجندي محرز الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الكثير لا يعلم ان البطل الأولمبي أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث بدورة الألعاب باريس I2024، لديه شقيق يمارس نفس الرياضة وشارك معه خلال الأولمبياد.

حيث أصبحت ظاهرة الأشقاء في الرياضة المصرية منتشرة بين مختلف الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية معلومات عن محمد الجندي شقيق البطل أحمد:

-من مواليد 2002 اي يبلغ من العمر 22 عاماً.

- الشقيق الأصغر للبطل المصري أحمد الجندي.

- حصد جائزة أفضل لاعب ناشئ في بطولة العالم 2022. - فاز بفضية بطولة العالم 2022.

- توج بفضية منافسات الفردي ببطولة العالم للناشئين تحت 21.

- احتل المركز الـ 11 في بطولة العالم للخماسي الأخيرة بمصر.

- تصدر التصنيف العالمي للخماسي علي مستوي الناشئين خلال شهر مارس الماضي.

كما تحدث والدته في مدخلة تلفزيونية عبر برنامج "الساعة ٦" انه تواجد ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس، لكنه أصغر سناً.