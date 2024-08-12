أبرز أرقام محمد بن رمضان صفقة الأهلي المحتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع التونسي محمد رمضان بن علي لاعب فرينكفاروزي المجري وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية أرقام محمد رمضان بن علي بعد اقترابه من الأهلي:

من مواليد 6 سبتمبر 1999.

يبلغ من العمر 24 عاماً.

يلعب في مركز خط الوسط.

مثل أندية الترجي التونسي، فرينكفاروزي المجري.

طوال مسيرته مع الترجي، لعب 143 مباراة سجل خلالها 34، وصنع 6 آخرين.

خلال موسم 2023-2024، شارك مع الفريق المجري في 25 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد وصنع 6 آخرين.

علي الصعيد الدولي لعب بقميص منتخب تونس 39 مباراة سجل هدفاين وصنع اثنين آخرين.

تبلغ قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت.

وكانت إدارة الحمراء أعلنت في وقت سابق ضم الظهير الأيسر المغربي يحيي عطيه الله، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من سوتشي الروسي.