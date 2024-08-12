بسبب برونزية المغرب.. موقف سفيان رحيمي من مباريات العين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

منح الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للعين الإماراتي النجم المغربي سفيان رحيمي راحة من المشاركة في المباريات المقبلة بعد قيادته لأسود الأطلس لحصد برونزية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء قرار المدير الفني في ظل عدم حصول اللاعب علي فترة راحة كافية ومشاركته في عدد كبير من المباريات بأولمبياد باريس، وبالتالي سيغيب عن مواجهة اتحاد كلباء يوم 18 اغسطس في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتألق رحيمي خلال منافسات الأولمبياد، ونجح في التتويج بلقب هداف المسابقة برصيد 8 أهداف.

ومن المقرر أن يفتتح العين مشواره في دوري أدونك للمحترفين، بمواجهة خورفكان يوم 24 اغسطس المقبل.