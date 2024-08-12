شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم سارة سمير على مركز شباب الهوانية بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير، صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية، حيث كانت تتدرب في المركز.

وأكد الوزير أن القرار يأتي تكريماً لإنجازات سارة سمير في رفع الأثقال، والتي أضافت إلى سجلها المتميز فضية أولمبياد باريس 2024.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي دعم الدولة المتواصل لأبطال مصر الرياضيين، ومساهمة ذلك في تحقيق المزيد من النجاحات، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

وتصل بعثة مصر في أولمبياد باريس إلى مطار القاهرة بعد قليل بعد تحقيق 3 ميداليات ذهبية عن طريق أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وفضية عن طريق سارة سمير لاعبة رفع الأثقال وبرونزية عن طريق محمد السيد لاعب السلاح.